La pillola anticoncezionale sarà gratis per tutte le donne, il via libera dell'Agenzia del farmaco TGCOM

Via libera alla rimborsabilità dei farmaci per la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione anti-Hiv, e anche alla gratuità della pillola anticoncezionale per le donne di tutte le età. L’Agenzia ...La pillola anticoncezionale sarà gratis per tutte le donne. Lo ha deciso l'Agenzia del farmaco (Aifa), secondo quanto riporta il Quotidiano Sanità pubblicando un'intervista a Giovanna Scroccaro, presi ...