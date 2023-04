La pasta in bianco da 26 euro del nuovo ristorante di Milano scatena le polemiche L’ingrediente “segreto”? Il brodo di croste di formaggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Da tipico piatto per il “menù bimbi” e pietanza per antonomasia di quando non si è proprio in forma e si ha necessità di mangiare qualcosa di leggero, a piatto forte dello chef del, esclusivissimo,del Quadrilatero della Moda di. Stiamo parlando dellain, sì, avete capito bene. Proprio lei, quella scolata e condita con un po’ di burro e una spolverata di. Quella “salvacena” quando si torna a casa dal lavoro e si scopre ahinoi di avere il frigorifero vuoto. E’ stato il giovane chef Alberto Quadrio a nobilitarla nel menù che ha creato per il bar-dell’Hotel Portrait 10 11 nella centralissima via Sant’Andrea. Il giovane cuoco, cresciuto nella cucina nientemeno che dello chef tristellato Gualtiero Marchesi, si ...

A Milano, nel cuore del Quadrilatero della Moda , nel ristorante dell' Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea, si propone unaina 26 euro . Tuttavia, questa non è una comunein, poiché il piatto, chiamato " La mia idea diin", è privo di olio e burro. I fusilloni, divenuti uno dei ...Può un semplice piatto diincostare 26 euro Nella modaiola e sempre più costosa , sì. Basta sedersi nel bar - ristorante dell' Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea, nel cuore pulsante del Quadrilatero della ...

