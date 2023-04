La nuova vignetta del Fatto su Lollobrigida e la sorella di Meloni e la difesa di Travaglio | «Non capiscono nemmeno i disegni»

...ricorso della Juventus per il caso plusvalenze e rinviato gli atti alla Federcalcio per una... Bufera sullapubblicata ieri sulla prima pagina del Fatto quotidiano e intitolata 'Obiettivo ...Non è una cosa. L'ha inventata un lucano trapiantato a Roma, nella tua Roma, duemila anni fa ... bravo Natangelo, anche per lapubblicata ieri... Autore Romolo Dettori Categoria PoliticaNon c'è ironia , l'ironia se mai è che roba del genere sgorga dal foglio sempre meno fortunato di Travaglio , uno che vent'anni fa mi spaccava i coglioni con ladestra montanelliana da rifare ...

La nuova vignetta del Fatto su Lollobrigida e la sorella di Meloni e la ... Open

Non è che non si può dire che una vignetta fa schifo. Non sono un censore però intendiamoci: se definisci un giornalista 'cranio impoverito' non è satira, è un’offesa. Mannocchi è stata in Ucraina a ...Bianconeri che accedono alle semifinali con il risultato complessivo di 2 a 1 e andranno ad affrontare il Siviglia, vincente per 5 a 2 complessivo contro il Manchester United. Danilo festeggia per la ...