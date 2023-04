La nuova economia multipolare richiede un rinnovamento delle istituzioni globali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’ex presidente del Brasile Dilma Rousseff ha assunto il 13 aprile la guida dellaBanca per lo Sviluppo (Ndb) dei cosiddetti Brics – gruppo di Paesi che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. L’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, in visita in Cina, dal canto suo ha indicato come obiettivo quello di «liberare le economie emergenti dalla sottomissione allefinanziarie tradizionali». Poi ha aggiunto: «Mi chiedo ogni giorno perché mai ogni Paese debba essere legato al dollaro per il commercio internazionale». I Brics hanno fondato nel 2014 laBanca di Sviluppo che nel 2021 ha visto l’adesione degli Emirati Arabi, Bangladesh e Uruguay mentre l’Egitto dovrebbe essere il prossimo. Hanno nel frattempo chiesto di aderire formalmente ai Brics anche Arabia Saudita, Iran, Algeria, Argentina e almeno ...