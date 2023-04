La Nato | l' elezione dei sindaci | Twitter E il metodo fogliante

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis Ilcelebrato in tutta la sua forza nell’intervista di Claudio Cerasa a Giorgia Meloni pubblicata oggi. Molti spunti interessanti, certamente, e qualche indicazione sulle prossime mosse del governo, oltre alla percezione della voglia di caratterizzarsi come gruppo fondamentale della maggioranza da parte della premier e del suo partito. E questo vale come risposta alle continue stilettate leghiste sul programma e sugli obiettivi futuri. Ma, dicevamo, nell’intervista trionfa il, cioè l’attenzione per tutte le istanze insieme alla capacità di mantenere una propria linea (ad esempio sui rapporti con l’Europa) senza sovrastare il pensiero altrui. Il risultato è che ...