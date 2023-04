“La marcia dei ribelli” | pubblicati i diari di Almerigo Grilz che ci porta in viaggio dall’Afghanistan al Mozambico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pubblichiamo di seguito ampi stralci della prefazione del giornalista Pietro Comelli al libro postumo di, “Ladei” (ediz. Spazio InAttuale) Un giornalista racconta quello che vede e sente.lo faceva in prima linea – documentando e descrivendo le guerre e i conflitti che affliggevano il mondo – utilizzando gli strumenti del suo tempo: una macchina fotografica e la cinepresa per catturare le immagini, una penna a sfera per scrivere e anche disegnare. Negli anni Ottanta non c’era il digitale e tanto meno internet, per svolgere il mestiere bisognava caricarsi sulle spalle – aiutati nel difficile trasporto da qualcuno di molto fidato – macchinari ingombranti e pesanti, cumuli di rollini fotografici, pellicole super8 e batterie grandi come un ...