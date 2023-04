“La mano sinistra” | il merito di far riflettere sulle brutture che nascondiamo sotto lo zerbino

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) La nuova casa editrice Gfe che ha sede a Roma ha un’anima napoletana: quella di Gianluca Ferrara che dopo l’esperienza nella “Dissensi edizioni” – e conclusa la sua esperienza parlamentare con una forza di governo: ma non la sua militanza politica – ha deciso di intraprendere una nuova esperienza editoriale. Nove i titoli già all’attivo, ma noi abbiamo letto con piacere una raccolta di racconti da Napoli “La” (130 pagine, 14 euro) di una docente napoletana Marianna Guida. Sono undici i racconti di questa raccolta – per lo più incentrata su storie napoletane – che è scritta con uno stile che fa pensare a Peppino Marotta. Che si parli di un bambino (Antonio Monti) figlio di un ombroso artigiano di pastori (Michele) di San Gregorio Armeno che non riesce a vendere le sue creazioni perché non vuole privarsi delle sue statuine quasi animate ...