(Di venerdì 21 aprile 2023), 21 aprile – Oggi è un giorno speciale, un giorno potente. Una data antichissima che celebra la fondazione divina di una città rievocandone la sua forza e la suaimpareggiabile. Nata per volere degli dei nel 753 a.C., dopo 2776 annimostra oggi purtroppo il suo volto più degradante; governata da omuncoli che ne stravolgono le leggi fondanti e perennemente invasa da genti che ne insudiciano il marmo augusteo e ne sviliscono la storia. Ma tra le sue rovine millenarie, l’Urbe nasconde ancora in un culto misterico tutta la propria energia, magica e sacra. Una città fondata nel sangue eorigini italiche delle sue terre versate nel mundus, suo ombelico, e che dal confine primigenio racchiuso nei sette colli ha obbedito alla sacra missione di espanderne il verbo e le leggi in tutto il mondo allora ...

La grandezza di Roma nelle nuove scoperte ai confini dell’Impero Il Primato Nazionale

