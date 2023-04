La grande bellezza del Made in Italy | le aziende bergamasche al Salone del Mobile

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano. È ildelle meraviglie. Elegante, ambizioso, sfaccettato. La 61ª edizione deldeldi Milano è il trionfo dellae di quel ‘saper fare’ italiano che incanta chi arriva a Milano da tutto il mondo con il desiderio, non solo di toccare con mano le nuove tendenze del design ma, soprattutto, di fare un’esperienza di stile italiano. Lo si coglie perfettamente quando al chiosco dei panini, nella ressa, si sente ordinare in un inglese dall’inconfondibile accento asiatico “due bicchieri di vino rosso”, là dove gli autoctoni non oserebbero che una bibita. Come accade in aereo, del resto, volando verso il Bel Paese, che resta – per nostra fortuna – sinonimo di bel vivere. È il tratto distintivo dell’evento, andato ben oltre la fiera commerciale e diventato un’esperienza di prestigio, tutta da ...

...fame di sacro, declinato nelle più varie forme. Ritengo che con Seed abbiamo intercettato queste voci, queste necessità, e dalla silenziosa Umbria speriamo di poter portare un seme di...... un luogo unico di unastraordinaria sede storica e ideale di grandi mostre, raggiungendo così unobiettivo di riqualificazione nell'interesse della nostra bella città". "Con questi ...... venerdì 12 e sabato 13 maggio : un totale di 4 incontri per diventare un membro della... Le scuole torneranno in visita per scoprire ladi un luogo magico, dove tutto rifiorisce come ...

La Grande Bellezza 2023: a Milano il 5 giugno in San Barnaba. gazzettadimilano.it

Intervista alla pilota 18enne Bianca Bustamante, scelta dal Team Prema come guida per la stagione in Formula 1 Academy. Ci racconta la sua preparazione.Giulia Salemi si ferma in mezzo al prato e gli occhi sono tutti per lei; la sua bellezza è semplicemente da togliere il fiato.