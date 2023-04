La fuga di Artem Uss sarebbe costata 2 milioni di dollari al padre | che ora…

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sembra un classico caso di promoveatur ut amoveatur, quello di Aleksander Uss,di, l’uomo d’affari che il 22 marzo, all’indomani del via libera all’estradizione negli Stati Uniti, ha violato i domiciliari con braccialetto elettronico nella periferia Sud di Milano per poi riapparire due settimane dopo in patria. Usslascia l’incarico di governatore di Krasnoyarsk, la regione della Siberia ricchissima di materie prime. È stato lui stesso ad annunciarlo su Telegram: “L’altro giorno ho avuto un incontro con il presidente del nostro Paese, Vladimir Vladimirovich Putin. Mi è stato offerto di continuare il mio lavoro a livello federale. Ma allo stesso tempo dovrei occuparmi anche delle questioni relative allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio”. E ha aggiunto i suoi ringraziamenti al presidente “per la sua ...

Estratto dell'articolo di Gianluca Di Feo per 'la Repubblica' ALEXANDER USS SERGEI SHOIGU Alla fine qualcuno ha pagato per l'evasione di Artom Uss: Vladimir Putin ha rimosso il padre Aleksander dalla ... Così, in una nota, in merito alla di Uss, il deputato di Azione, Enrico Costa .

Dopo un incontro con Putin, il governatore ha annunciato che lascia l’incarico per un impegno a “livello federale”. Un classico caso di promoveatur ut amoveatur Intanto, un canale Telegram con buone ...Milano. Il caso del braccialetto elettronico malfunzionante o meno apre ora un secondo filone d’indagine rispetto alla fuga dell’imprenditore russo Artem Uss. Sì, perché è di importanza rilevantissima ...