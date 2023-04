La finta legalità della preside | Sono speciale

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - La"Falcone" dello Zen di Palermo, Daniela Lo Verde, arrestata per peculato e corruzione, ha "costantemente alimentato la propria immagine pubblica di promotrice, nonostante il quotidiano agire illegale". Lo scrive il gip di Palermo nell'ordinanza che ha stabilito i domiciliari per lei, il vicee la dipendente di uno store di pc e telefonini. Il giudice segnala, a esempio, la recente partecipazione al convegno del 25 marzo sul tema ". Punto primo. Non guardare il mondo con gli occhi del denaro: come educare le giovani generazioni". "io quella!", si vantava con il vice. Nella conversazione con il suo vice Daniele Agosta, Daniela Lo Verde affrontava la questione ...

'Laimmagine di promotrice di' Ad aggravare il quadro, per come emerge dal provvedimento cautelare, la dirigente 'ha costantemente alimentato la propria immagine pubblica di promotrice ...