La doppia bocciatura dell’Europa all’Italia su balneari e famiglie arcobaleno

(Di venerdì 21 aprile 2023) Italia bocciata in Europa suie sui diritti per le persone Lgbtq+. In sole 24 ore, il governo italiano ha ricevuto dalle istituzioni Ue due messaggi inequivocabili. Il primo è arrivato dai giudici della Corte di Giustizia dell’Ue, la quale ha chiarito che le concessioninon possono essere prorogate senza passare da un bando di gara «imparziale e trasparente», perché così prevede la direttiva Bolkestein che tutti gli Stati devono rispettare. Il secondo è stato invece lanciato dall’Aula del Parlamento europeo, che ha espresso la sua preoccupazione per la «retorica anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtqi+» che viene alimentata anche da alcuni «governi nell’Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia». Sulle concessionil’Italia non può più permettersi di traccheggiare perché i giudici hanno sancito una serie ...