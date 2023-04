La Dea bendata bacia Terracina | centrato un “8” oro da 30mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Il Lazio torna a sorridere con il 10eLotto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite totali superiori ai 62 mila. A, in provincia di Latina, sono stati vinticon un 8 oro; a Roma, poi, sono state centrate 2 vincite da 13milaciascuna, una con un 1 Extra, e l’altra con un 3 Oro; sempre nella Capitale, infine, un giocatore si è aggiudicato 6.504con un 1 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 1,218 miliardi diin questo 2023. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...