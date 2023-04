(Di venerdì 21 aprile 2023) Unè stato arrestato dai carabinieri grazie al coraggio della padrona di. È successo giovedì mattina (20 aprile) a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La donna, unadi 50 anni, stava tornando nel...

Non trova il conforto della rete nell'ultimal'Under 15 di Belluzzi, che cede ai coetanei ...che deve solo spingere in rete il pallone impennatosi sul corpo di Desideri dopo la...... vittoria che profuma di Serie A Martinez 6 - L'imbattibilitàsale a 928 senza particolari preoccupazioni Bani 6 - Qualche respintadi testa, gara senza rischi (82 Ilsanker sv ) ...La solitadifesa, le triple di Colombani, Zampini dalla media, alcune zingarate in area di Cappellari tengono a contatto, comunque, fino alla fine le bianco azzurre alla formazione di ...

La casalinga coraggiosa che chiude il ladro in casa e lo fa arrestare Today.it

La regista emiliana ha fatto riflettere e discutere con film come ‘Francesco d’Assisi’, ‘Galileo’ e ‘Il portiere di notte’. A Venezia 2023 riceverà il Leone d’Oro alla Carriera ...