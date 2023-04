La bellissima foto inedita della regina Elisabetta circondata dal ‘futuro’

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per celebrare il compleannoche oggi, 21 aprile 2023, avrebbe festeggiato 97 anni, i principi del Galles condividono su Instagram unagrafiache ritrae l’ex sovrana d’Inghilterra in compagnia di nipoti e pronipoti. L’immagine è stata scattata l’estate scorsa da Kate Middleton, nella residenza di Balmoral e la sua pubblicazione vuole commemorare il ricordo, scomparsa l’8 settembre del 2022. Alle spalle di, compaiono i più giovani componentifamiglia reale che, sorridenti, circondano la nonna. I protagonisti dell’immagine e la loro differenza di età ricreano una sorta di albero genealogico, mettendo in luce le diverse generazioni che si alternano tra le fila ...

"È stata unaamicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state ... Lei voleva diventare magistrato o avvocato come suo padre, ma alcuni amici avevano mandato le. Alla ......"La mia vita andrà avanti comunque" FOTOGALLERY Gare nuoto Continua gallery %srimanenti Sport ...suoi colleghi si è fatto conquistare dal mondo dello spettacolo e si è sposato con la...L'allieva ha fatto notare che Ramon è proprio 'unapersona' . Maria è intervenuta per ... Ha condiviso già qualchee qualche video, tra cui un filmato con Gianmarco e Meghan. I tre ...

La regina Elisabetta e l'ultima foto (bellissima) con nipoti e bisnipoti Vanity Fair Italia

In queste giornate primaverili, non c’è niente di meglio che immergersi nella natura: ecco i parchi più belli d’Europa per una gita fuori porta."Cari napoletani,Avete aspettato abbastanza!Adesso tocca a voi!!" scrive sui social l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ...