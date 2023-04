(Di venerdì 21 aprile 2023) Resta fluida la situazione sul terreno ma l’Esercito regolare sudanese, agli ordini del generale Abdel Fattah el Burhan, avrebbe conquistato una della base militare nel nord-ovest del paese, considerata un first appeared on il manifesto.

...in alcune zone e negli ospedali mette in grave pericolo la. I centri sanitari soffrono per la mancanza di acqua e di carburante , al punto che le stazioni idriche dihanno dovuto ...In una nota diffusa dalla stampa locale risulta che amolti ospedali sono fuori uso a ... La situazione dellaè drammatica. Sono stati registrati assalti ai negozi da parte di ...Dopo una notte relativamente calma ma insonne, astamani "l'artiglieria pesante dell'esercito ha ripreso a bombardare", lo spazio aereo è stato chiuso e i morti sono quasi un centinaio. "Sembra che i paramilitari abbiano perso il controllo ...

Khartoum, popolazione allo stremo. Si spara e bombarda ovunque Il Manifesto

Africa (Internazionale) Intervista a Stefano Rebora, operatore umanitario italiano nella capitale sudanese. Ci si aspetta una tregua breve per la fine del Ramadan ma subito dopo l'esercito di Al Burha ...Proseguono i combattimenti nel Paese. Al sesto giorno l'Oms conta più di 300 morti e oltre 3mila feriti tra i civili. Difficile le cure: 20 gli ospedali costretti a chiudere. E chi riesce fugge in Cia ...