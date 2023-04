Kate Middleton svela uno scatto inedito della regina Elisabetta circondata da nipoti e pronipoti

Leggi Anche, nuovi scatti con i principini per la festa della mamma Le vacanze della regina Elisabetta in Scozia Ogni anno, la defunta regina trascorreva le sue estati nella sua amata ...Al momento, ad aver confermato la loro presenza sono: William e, la principessa Anna ed Edoardo, Harry (senza la moglie Meghan Markle), il principe Andrew (senza l'ex moglie Sarah ...Una bellissima foto finora inedita ritrae la regina Elisabetta II circondata da alcuni dei suoi nipoti e bisnipoti. L'ha scattata, a Balmoral, la scorsa estate, in una giornata trascorsa in famiglia, una delle tante di cui nulla sappiamo, quelle come tante, di sorrisi, riunioni e capricci di bambini. Instagram ...

Kate e William a Birmingham, i principi cucinano in un ristorante indiano. FOTO Sky Tg24

Kate Middleton svela sui social uno scatto inedito della regina Elisabetta circondata dai nipoti e pronipoti. Si tratta di una foto della defunta sovrana scattata dalla principessa del Galles la scors ...Carlo III avrebbe fatto un pesante torto a Kate Middleton nel momento in cui la regina Elisabetta II stava passando a miglior vita ...