Kate Middleton | l’anniversario più triste | su Instagram la sua ultima foto

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 aprile 2023)e William hanno voluto celebrare con un toccante messaggio sul loro profiloil compleanno della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926. Avrebbe compiuto 97 anni. La Regina Elisabetta avrebbe avuto 97 anni Questo è il 21 aprile piùper la Famiglia Reale che per la prima volta dopo 96 anni non può festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre scorso. Mentre fervono i preparativi per l’incoronazione di Carlo e Camilla, che avverrà il prossimo 6 maggio, e la tensione cresce a Palazzo tra le preoccupazioni per l’arrivo a Londra di Harry e perché la cerimonia sia perfetta sotto tutti i punti di vista, William enon hanno voluto dimenticare l’augusto genetliaco di Elisabetta II....