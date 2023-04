Kate Middleton | l' accessorio tutt' altro che regale! Altro che regina dell' eleganza

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 aprile 2023)è sempre stata considerata la, ma questa volta ha commesso un errore clamoroso: quell'è veramente inappropriato! Da quando è entrata a far partea famiglia reale nel lontano 2011 sposando il rampollo reale il principe William,ha completamente rivoluzionato il suo stile. In passato infatti era stata spesso pizzicata dai paparazzi, soprato durante la crisi con il principe nel 2007 in giro per diversi locali indossando mini gonne e anche top super scollati pieni zeppi di lustrini. Con il passare del tempo ha dovuto ovviamente adeguarsi al galateo reale e laElisabetta una volta la sgridò per aver osato indossare dei sandali ...