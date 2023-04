Juventus | seduta di scarico alla Continassa verso il Napoli

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Di ritorno dal Portogallo, dove ha conquistato l’accesso alle semifinali di Europa League, laè subito tornata in campoin vista del big match contro ildiper chi è sceso in campo in coppa e lavoro tecnico (esercitazioni tecniche per la trasmissione della pe combinazioni di gioco finalizzate alle conclusioni su cross) per gli altri. Contro la capolista, la squadra bianconera dovrà andare a caccia di punti che ora tornano ad essere pesanti in chiave Champions League 2023/2024 dopo i 15 punti restituiti e in attesa di capire cosa accadrà più avanti fuori dai campi di gioco. Bremer è uscito con qualche problema fisico dall’Alvalade e al suo posto potrebbe giocare uno tra Bonucci e Rugani. Possibile che Allegri possa ...