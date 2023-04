Juventus-Napoli | scatta l’allarme anche per Raspadori

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 aprile 2023)è il prossimo match di Serie A che si gioca all’Allianz Stadium: allarme per le condizioni fisiche di Giacomo. Non è sicuramente un buon momento per ildal punto di vista fisico. La stagione di Mario Rui potrebbe essere già terminata. Inoltre ci sono da verificare le condizioni di Politano e Rrahmani che con ogni probabilità salteranno la sfida con la. Ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport,rischia. Il giocatore ex Sassuolo è rientrato da un infortunio e non è ancora al meglio della condizione fisica, tanto che nel match di andata con il Milan, Spalletti ha dovuto ricorrere ad Elmas centravanti.sta ...