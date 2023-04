Juventus-Napoli quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

(Di venerdì 21 aprile 2023) La 31a giornata della Serie A 2022-2023 ci regalerà una sfida di capitale importanza. Domenica sera alle ore 20.45, infatti, la capolistaandrà a fare visita allaall’Allianz Stadium di Torino per una partita che metterà sul piatto tre punti che, da un alto potrebbero avvicinare gli azzurri allo scudetto, dall’altra potrebbero rilanciare i bianconeri dopo due ko consecutivi. La compagine allenata da mister Max Allegri, reduce dalla trasferta di Lisbona di giovedì in Europa League, proverà a stringere i denti per rimettersi in carreggiata dopo le sconfitte in casa della Lazio e quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La rincorso alla zona europea richiede punti, ma la rivale non è certo delle più semplici, ricordando il pesantissimo 1-5 dell’andata. Dall’altra parte del campo, i partenopei allenati da mister Luciano Spalletti saranno ...

...00 Piacenza - Trentino Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:30 Empoli - Inter 15:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina 18:00 Milan - Lecce 20:45CALCIO - PREMIER ...Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri(4 - 3 - 3): ...Ultime notizie SSC- Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lain programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A . La squadra ha iniziato la sessione con ...

Montefusco: 'Ho visto Juventus e Napoli: non c'è partita' AreaNapoli.it

Secondo quanto riportato da La Repubblica, si prospetta un clima rovente all'Allianz Stadium per il big match tra Juventus e Napoli. Come spiega il quotidiano ci saranno duemila tifosi del Napoli a so ...Riparte oggi (venerdì 21 aprile) il campionato di Serie A, e lo fa con l’anticipo della trentunesima giornata tra Verona e Bologna. Tra le gare di cartello Juventus-Napoli e Atalanta-Roma. In coda la ...