Juventus-Napoli | niente da fare per l’azzurro | salterà il match di Torino

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) La sconfitta contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Champions League è indubbiamente ancora viva nella mente di tutti i tifosi del. L’Italia ha portato ben cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee ma, paradossalmente, gli azzurri, primi in classifica in Serie A con ampio distacco sulle inseguitrici, non ci saranno. La cocente eliminazione ai quarti di Champions però deve essere subito archiviata dai giocatori, impegnati in un finale di stagione che si preannuncia storico. Si riparte subito con un bigdal sapore sempre affascinante: domenica sera, alle ore 20:45, la squadra di Spalletti sarà impegnata contro laall’Allianz Stadium. Gol Osimhen contro la Juve (FOTO: SSC) Per la sfida dicontro i bianconeri di Max Allegri, mister ...