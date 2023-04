Juventus-Napoli | il pronostico della super sfida dello Stadium

Laora si ritrova di nuovo con 59 punti in classifica ma con la possibilità che un nuovo verdetto della Corte della Federcalcio possa comunque infliggere una nuova penalizzazione seppure ...... laè tornata ad avere i "suoi" 15 punti in classifica ed è torna prepotentemente in piena zona Champions, terza dietro ile la Lazio, davanti alla Roma e soprattuto davanti alle ...... dall'Inter alla Roma passando per la. Non fa eccezione alla fine neanche il Milan, che ... Il primo ha parlato del suo futuro nel postgara di- Milan, dicendo che in rossonero sta bene ...

Montefusco: 'Ho visto Juventus e Napoli: non c'è partita' AreaNapoli.it

Intanto con i 15 punti riassegnati, la Juventus balza al terzo posto in classifica con 59 punti. Davanti ci sono Napoli (75) e Lazio (61), mentre seguono Roma (56), Milan (53) e Inter (51).Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole: ...