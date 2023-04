Juventus | cosa succede dopo il ricorso vinto al Coni? Da una nuova penalità al possibile rinvio alla prossima stagione tutte le ipotesi in campo

Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della(le inibizioni di ... Sono curioso di verificareaccadrà agli altri club sotto osservazione da parte di sei ...Così Danilo sui 15 punti ridati allaIl difensore brasiliano ha commentato anche : " E' ... Non dobbiamo guardare questa: dobbiamo migliorare e guardare la prossima gara ". Le parole di ...Ma non perché hanno ridato i punti alla, adessosi aspetta ancora Era meglio dare i punti, o non darli, a processo finito. Così falsano il campionato, gli obiettivi, i programmi, non ...

Juventus, cosa succede adesso: quanti punti può chiedere la Corte la Repubblica

ROMA - Provo a chiarire quello che è successo ieri. Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juventus (le inibizioni di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene risultano ...Dopo la sentenza del Collegio di garanzia che ha accolto parzialmente il ricorso del club è stata riscritta la classifica, ma le condanne restano e anche l’accusa di slealtà. Si torna in Corte di Appe ...