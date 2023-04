Juventus | che giornata! Il +15 in campionato e la semifinale | adesso cambia tutto

...bianconero ha deciso di fare lo stesso un passo indietro vistoal momento gli è proibita a livello mondiale qualsiasi attività legata al calcio. Caso plusvalenze, accolto il ricorso: ......adesso torna ad avere un senso e senza mai scordarci i patemi patiti nei mesi precedenti alla sosta per i mondiali adesso possiamo finalmente puntare a qualcosa di interessante dato...Ladovrà tornare ad essere giudicata davanti alla Corte federale d'Appello: tutti gli scenariattendono i legali bianconeriSono giornate campali per lanella giornata di ieri si è vista accogliere parzialmente le proprie richieste dal Collegio di Garanzia presso il Coni e restituire momentaneamente il 15 punti di penalizzazione in ...

Juventus, che numeri: soltanto tre squadre meglio in Europa Tuttosport

Tre partite con il Milan tra campionato e Champions, dove non è arrivato nemmeno un successo. Il Napoli, però, non può soffermarsi sulle ultime delusioni europee, e domenica si prepara a scendere in c ...Pronostici Serie A 31a giornata. Ultime dai campi, statistiche e consigli per le scommesse su ogni partita del campionato di calcio italiano.