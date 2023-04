Juvemania | caro Mourinho | vuoi vincere ‘in segreteria’ come l’Inter? | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 aprile 2023) 2023-04-21 17:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: In Europa League la Juventus in semifinale affronterà il Siviglia. Nell’altra semifinale, la Roma se la vedrà con il Bayer Leverkusen. Ieri è stata anche una giornata importante per quanto riguarda la giustizia sportiva, con la restituzione dei 15 punti in campionato ai bianconeri. E proprio dei 15 punti ha parlato José, allenatore dei giallorossi, dicendo: “Quei 15 punti sono già stati restituiti tre mesi fa. Io sono in Italia da quattro anni, sofunzionano le cose qui da voi“. Ecco, vorremmo ricordare adi quando disse ai giocatori della sua Inter, in riferimento allo scudetto vinto a tavolino daldi Mancini: “Uno scudetto lo avete vinto in segreteria“. La domanda che vorremmo fare allo Special ...