Juve | udienza tra un mese | l' obiettivo è decidere prima di fine stagione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il caso plusvalenze torna dunque, per la terza volta, davanti alla Corte d'Appello Figc. Lafinì con un'assoluzione generalizzata, un vorrei ma non posso dei giudici di fronte all'impossibilità ...

Il caso plusvalenze torna dunque, per la terza volta, davanti alla Corte d'Appello Figc. La prima finì con un'assoluzione generalizzata, un vorrei ma non posso dei giudici di fronte all'impossibilità ...E si potrà così fissare l'del Caf. Avendo anche più chiaro come vada letto il dispositivo ... Perché nel deferimento di Chinè laera stata chiamata in causa per tre livelli di ...... che di conseguenza avrà poi sessanta giorni per fissare un'altra. () 18:27 Il testo del dispositivo sul ricorso dellaIl Collegio, si legge nel dispositivo della sentenza, "rinvia alla ...

Ricorso Juve al Coni: cosa è successo in udienza e la richiesta del Procuratore Sky Sport

Il caso plusvalenze torna dunque, per la terza volta, davanti alla Corte d’Appello Figc. La prima finì con un’assoluzione generalizzata, un vorrei ma non posso dei giudici di fronte all’impossibilità ...Il Collegio accoglie il ricorso della Juve con rinvio e sospende la penalizzazione di 15 punti. I bianconeri sono terzi in campionato ...