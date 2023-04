... Pioli del Milan, Inzaghi dell'Inter, Allegri dellae Italiano della Fiorentina; se a questo ... Dulcis in fundo (si fa per dire) il Decreto Crescita: ovvero l'aver creato unad'atterraggio ...La Juventus abbandona definitivamente lache porta al big: sorpasso dell'Inter, affare da 35 milioni di euro L'Inter ha staccato il pass per la seminale di Champions League dopo 13 anni dall'ultima volta. A distanza di 20 anni ......del palcoscenico del caso giudiziario - sportivo nato dall'indagine 'Prisma' che riguarda la. ... Sempre seguendo lache porta al rinvio alla Corte d'Appello, quest'ultima non potrebbe ...

Juve, pista francese per Zakaria | Mercato Calciomercato.com

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore del TGR Rai: "Il mio consiglio ai tifosi del Napoli è di restare tranquilli e di tornare ad ind ...Ad un solo anno dalla sua naturale scadenza di contratto lascia la Juventus: tutti i dettagli svelati e la possibile nuova squadra.