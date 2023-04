Juve - Napoli | probabili formazioni | consigli fantacalcio Gioca Juan Jesus?

(Di venerdì 21 aprile 2023) TORINO - Nel 3 - 5 - 2 dellantus spazio a Danilo , Bremer e Alex Sandro (in ballottaggio con Gatti ) in difesa. Tra i pali Szczesny . Cuadrado e Kostic agiranno sulle corsie esterne, in mezzo al ...

Qui: Rrhamani e Raspadori da valutare, out Simeone , Mario Rui e Politano . Nel 4 - 3 - 3 di Spalletti Juan Jesus va verso la conferma in difesa con Kim . Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. ...Ricorsoaccolto: la classifica di serie A è cambiata ma. Con effetto immediato, in attesa di ... terza dietro ile la Lazio, davanti alla Roma e soprattuto davanti alle lombarde/milanesi, ...Chi paga gli stipendi ai giocatori di, Inter e Roma Per esempio: la Juventus (praticamente da ... Quanto guadagna un giocatore di serie A delArriviamo alla quinta posizione dove c'è il ...

La decisione di Osimhen prima di Juve-Napoli spiazza tutti Corriere dello Sport

Con un contratto in scadenza a giugno però, la Juventus ha sempre meno tempo per ragionare sul suo possibile rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono ancora possibilità che si riaccenda la pi ...La Juventus, carica per il passaggio del turno in Europa League e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, ospita all'Allianz Stadium il Napoli, ancora amareggiato per l'eliminazione dalla Cham ...