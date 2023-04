Juve | la notizia è pessima

Un esempio, se in quella data la quinta in classifica, quindi prima non qualificata, dovesse essere sotto di 7 punti (la consideriamo tra le prime quattro), laverrebbe penalizzata di 8. Altro ...È una buonaper noi". ...Juventus Szczesny 6: vederlo in porta è già una bella,. Cuadrado 6,5: tiene alta la tensione, un paio di interventi provvidenziali, anche di pura foga che aiutano a svegliare una...

Domenica 23 aprile 2023, alle ore 20.45, si gioca a Torino il big match tra Juventus e Napoli, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio italiano. Pronostico Juventus-Napoli, ...RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri insegue un record. Il tecnico biancoceleste non ha mai battuto il Torino da quando è allenatore della Lazio: tre pari in altrettante sfide. Anche se contro ...