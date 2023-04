Juve | Cuadrado furioso | 'Chissà perché devo sempre fare il test antidoping'

Come esterni Chiesa e, che in una partita del genere hanno l'unico compito di correre e crossare. Infine, in attacco, Dusan Vlahovic a sinistra e il neo - campione del mondo Angel Di Maria a ...TORINO - Nel 3 - 5 - 2 della Juventus spazio a Danilo , Bremer e Alex Sandro (in ballottaggio con Gatti ) in difesa. Tra i pali Szczesny .e Kostic agiranno sulle corsie esterne, in mezzo al campo ecco Fagioli , Locatelli e Rabiot . In attacco con Vlahovic c'è Milik . Qui Napoli : Rrhamani e Raspadori da valutare, out Simeone , ...Dopo la partita contro lo Sporting, che ha sancito il ritorno in una semifinale europe per la Juventus dopo 6 anni, la Uefa ha effettuato dei controlli antidoping su Juan. Il colombiano, in risposta al provvedimento, sui social si è detto ...

Pagelle Sporting-Juve: Cuadrado prezioso, Rabiot bomber, Chiesa fatica Tuttosport

Nella 31esima giornata di Serie A spiccano due super appuntamenti: Juventus-Napoli delle 20.45 di domenica e Atalanta-Roma, big match del Monday Night. Non possono mancare i pronostici di Superscommes ...Il colombiano tramite una storia su Instagram si è detto contrariato per i controlli dopo la partita contro lo Sporting ...