(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo la partita contro lo Sporting, che ha sancito il ritorno in una semifinale europe per lantus dopo 6 anni, la Uefa ha effettuato dei controllisu Juan. Il colombiano, in ...

Dopo la partita contro lo Sporting, che ha sancito il ritorno in una semifinale europe per la Juventus dopo 6 anni, la Uefa ha effettuato dei controllisu Juan Cuadrado . Il colombiano, in risposta al provvedimento, sui social si è detto ......il mister livornese alla domanda dell'inviato di Calciomercato.it - E' andato a fare l'e ... E' un giocatore fondamentale nell'economia del gioco della. Per ogni appassionato di calcio è ...Il difensore argentino, uscito al 15' del primo tempo nel match all'Allianz Stadium contro la, ... Palomino, titolare inamovibile dal rientro dopo la sospensione inflitta dall', salterà ...

Juve, antidoping per Cuadrado: "Tocca sempre a me" Corriere dello Sport

Ieri, al termine di Sporting Lisbona-Juventus, Juan Cuadrado è stato tra i sorteggiati per il classico test antidoping. Il colombiano, su Instagram ha commentato: "Chissà perché devo sempre fare l'ant ...Il colombiano tramite una storia su Instagram si è detto contrariato per i controlli dopo la partita contro lo Sporting ...