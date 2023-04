“Juan Carlos La caduta di un re” | la docu serie sul sovrano

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) In onda dal 21 maggio 21.15 ‘. Ladi un re’ è la nuovaSky Original, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, che racconta l’ascesa e ladell’ex re spagnoloI. In arrivo in esclusiva su Skymentaries e in streaming solo su NOW dal 21 maggio alle 21.15. La, in quattro parti, ripercorre il regno di reI, per molti anni considerato un eroe spagnolo, celebrato in tutto il mondo per aver riformato la Spagna con i suoi valori moderni, progressisti e democratici. Ha guidato il suo paese dalla dittatura franchista alla monarchia parlamentare, trasformando la Spagna in un moderno stato europeo e diventando il ...