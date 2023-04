Jovanotti | in bici dalle Ande all’Amazzonia Il docutrip Aracataca per la Rai | «In un’epoca di passioni tristi viaggiare è militanza» – Il video

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Gli ultimi tre anni hanno cambiato la prospettiva. Dopo la pmia che è stata una tragedia collettiva e personale era tempo di riformattare e di ripartire». Con queste premesseè partito in sella alla suain direzione(Colombia). Armato di action cam e cellulare, il cantante ha ripreso il suo viaggio e ha lanciato un– Non voglio cambiare pianeta 2, di ventidue puntate da 15 minuti che andrà in onda in esclusiva su RaiPlay dal 24 aprile. L’avventura del cantante è iniziata a gennaio. Dall’Ecuador alla Colombia,e dall’Oceano alla mitica Macondo. «Una pedalata lunga 3500 km, 50mila metri di dislivello, tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e ...

... per raggiungere Aracataca , la città colombiana dove è nato Gabriel Garcia Marquez , lo 'scrittore' per Lorenzo. Il docutrip, girato in soggettiva con fotocamera montata sullae ...e l'Amazzonia in, il racconto del docutripPer me laè uno sport solitario, una forma di meditazione che consiglio a tutti e a tutte le ... Quando torni da quei paesi lì cammini ballando il reggaeton: meglio staccare', sorride. ...

In bicicletta per 3.500 km, raccontati da lui stesso, Jovanotti, tra le vette di Ecuador e Colombia, passando dalle Ande all’Amazzonia, per raggiungere Aracataca, la città ...L’altra volta, tre anni fa, era partito in sella a una comune mountain bike. E anche se riuscì a percorrere tutto il tragitto che si era prefissato, quando tornò in ...