Jovanotti | esce Aracataca | la sua docuserie a puntate | pedalando per il Sud America tra ambiente e libertà

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lorenzoin bicicletta in giro per il Sud, dalle Ande all’Amazzonia, in, il docu-trip di un emozionante viaggio in 22, al via su RaiPlay Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km – e 50mila metri di dislivello – tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e autostrade.(guarda la sua video intervista) torna in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud. E attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, racconta la magia di questa avventura al ritmo di tanta, tantissima musica.– LorenzoDopo il grande successo della serie #nonvogliocambiarepianeta, ...