Jova in bici in Amazzonia | tra i pericoli e la musica reggaeton | ' E' stata un' avventura | ho rischiato di essere arrestato'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Incletta per 3.500 km, raccontati da lui stesso,notti , tra le vette di Ecuador e Colombia, passando dalle Ande all', per raggiungere Aracataca , la città colombiana dove è nato ...

Sempre in'Più che un testimonial sono un testimone perché lo pratico da sempre, adoro lasenza alcun agonismo, per me è una forma di meditazione, viaggiare inlo consiglio a tutte le ...Per me laè uno sport solitario, una forma di meditazione che consiglio a tutti e a tutte le ... Ad un certo puntoha rischiato anche di essere arrestato: 'Ho superato un confine in Colombia e ...... per un mese, è ripartito alla scoperta del Sud America in sella alla suaper Aracataca - Non ... Una pedalata alla volta, ce la faremo", raccontadel suo viaggio attraverso mari e oceani, ...

Jovanotti ancora su RaiPlay: "Bici non priva di rischi, ma consiglio il ... Dire

L’altra volta, tre anni fa, era partito in sella a una comune mountain bike. E anche se riuscì a percorrere tutto il tragitto che si era prefissato, quando tornò in ...ROMA – Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia. Città, villaggi sperduti, deserti. Una pedalata lunga 3500 km, tra salite, discese, foreste, cascate, sentieri impervi e autostrade. Lorenz ...