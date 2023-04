Jessica Biel affiancherà Xochitl Gomez nel thriller fantascientifico Ursa Major

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha sostituito Mary Elizabeth Winstead nel, al suo fianco l'attrice dell'MCUnei panni di sua figlia. Dopo l'uscita di scena di Mary Elizabeth Winstead, saràla nuova protagonista del, in cui sarà affiancata dall'attrice dell'MCUsarà diretto dai fratelli Jonathan e Josh Baker, mentre il copione è scritto da Patrick Somerville, Colleen O'Brien e Katie French. Il film prodotto da Somerville e David Eisenberg per Tractor Beam, insieme a John Finemore, ...

Dopo l'uscita di scena di Mary Elizabeth Winstead, saràla nuova protagonista del thriller fantascientifico Ursa Major , in cui sarà affiancata dall'attrice dell'MCU Xochitl Gomez. Ursa Major sarà diretto dai fratelli Jonathan e Josh Baker, ...... da circa un anno felicemente fidanzato con la collega Alba Baptista , attrice portoghese 25enne con il quale ha trovato la felicità (tra le sue ex celebri: Sandra Bullock e). Evans ha ...Vediamo subito di cosa si tratta e perché ha conquistato anche l'attrice americana. La prima colazione è quel momento della giornata che non bisognerebbe mai saltare. È anche vero, però, ...

Jessica Biel sostituisce Mary Elizabeth Winstead in Ursa Major ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Jessica Biel ha sostituito Mary Elizabeth Winstead nel thriller fantascientifico Ursa Major, al suo fianco l'attrice dell'MCU Xochitl Gomez nei panni di sua figlia.