Iyo – Milano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iyo Via Piero della Francesca, 74 – 20154Tel. 02/45476898 Sito Internet: www.iyo.it Tipologia: giapponese Prezzi: menù degustazione 125€, nigiri 4/8€, special nigiri 5/12€, tartare di wagyu 28€, gyoza di wagyu 22€, dolci 15€ Chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTA Passo in avanti per quello che è a nostro avviso il miglior ristorante giapponese di. Il menù si apre con il degustazione “faccio Iyo”, 9 portate a scelta dello chef in base alla stagionalità e alla sua creatività, per poi proseguire con una serie di piatti che prevedono ovviamente anche il sushi, qui proposto in modo eccelso, come nel caso del nigiri di wagyu dalla fettina di carne leggermente scottata, adagiata sulla polpettina di riso e arricchita da yuzukosho, un condimento tipico a base di yuzu. Anche gli altri due piatti provati avevano come ingrediente principale ...