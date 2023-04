Italiani razzisti? No | è come se fosse il mio Paese | le parole di Shiva Amini a Terraverso

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ma l'Italia è unrazzista? "Ora ho più amiciche iraniani. Io non ho mai avuto la sensazione di sentirmi in unesterno, per me l'Italia èil mio": queste ledi, il podcast di Libero.

... inserire nel nostro tessuto sociale e far diventareun consistente gruppo di immigrati, ... Anzi, l'impressione è che i verisiano proprio coloro che a sinistra vogliono aprire a tutti ...È la nota della Figc sul ricorso della Juventus per la chiusura della Curva a seguito dei buunei confronti dell'attaccante belga dell'Inter dopo il rigore dell'1 - 1 in occasione della ...... che il governatore leghista ha gentilmente riversato nelle casse dei due giornali che più di tutti si impegnano a far passare chi governa le regioni di destra per'. 'A noi - continua nel ...

L'insulto in diretta al giornalista fuori dallo stadio di Brescia: “Voi di Bari siete italiani” RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Sentenza Juve, ricorso accolto parzialmente: ridati i 15 punti in attesa di nuovo processo ...Subito dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Backstair su ciò che accade dentro Shalom, la comunità di recupero fondata da Suor Rosalina Ravasio, a Fanpage.it sono arrivate decine di nuove testimon ...