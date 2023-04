Italia Under 20 | il CT Nunziata convoca Giovane per lo stage di Novarello

(Di venerdì 21 aprile 2023) Samuelè statoto in Nazionale20 dal Tecnico Federale Carmineper loche si svolgerà dal 23 al 25 aprile al “Centro Villaggio Azzurro di” a Granozzo con Monticello.raggiungerà il ritiro azzurro domenica sera e si riaggregherà al gruppo per l’allenamento di mercoledì 26, nella settimana che conduce alla sfida d campionato col Pisa, in programma al Del Duca lunedì 1° maggio (ore 15:00). Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calciono - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Proseguono le chiamate azzurre per i talenti dell'Academy blucerchiata. L'attaccante della Primavera Daniele Montevago è stato convocato dal tecnico Carmine Nunziata per lo stage che l'20 terrà presso il "Villaggio Azzurro" di Novarello a Granozzo con Monticello (Novara) dal 23 al 25 aprile. Il difensore dell'U15 Pietro Semino farà invece parte dei 22 azzurrini ......22 e domenica 23 si daranno appuntamento al campo di Pian di Poma 48 formazioni dal Norde ... Sabato si sfideranno le formazioni7 e13, domenica sarà il momento degli9 e degli ...Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo i lavori del convegno per la Giornata della salute delle Donne, organizzato dal dicastero con il sostegno di Komene Atena donna ...

L’Italia Under 16 convoca il portiere blucerchiato Mazzocchi - U.C Sampdoria.it

ASCOLI PICENO - Il centrocampista dell'Ascoli Samuel Giovane è stato convocato in Nazionale Under 20 dal Tecnico Federale Carmine Nunziata per lo stage che si svolgerà dal 23 al 25 aprile al Centro Vi ...Il centravanti rossonero ha "strappato" il primo posto a Oliver Blini, giocatore dell'Empoli, nella classifica di rendimento de La Giovane Italia. Nel Ranking Under ...