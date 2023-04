Italia-Repubblica Ceca | Mondiali curling misto 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’affronterà lanel primo match deididoppio. Gli azzurri esordiranno sabato 22 aprile (ore 03.00) sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud), fronteggiando un’avversaria che sulla carta appare alla portata. Stefania Constantini e Amos Mosaner andranno a caccia di una vittoria importantissima, in modo da iniziare con il piede giusto e inseguire con ancora più convinzione la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della rassegna iridata. Soltanto le vincitrici dei due gironi accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno i playoff. Sarà il primo incontro di giornata per i nostri portacolori, che poi torneranno sul ghiaccio alle ore 11.00 per fronteggiare l’Australia in ...