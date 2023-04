Italgas | 24 trimestri di crescita | ora punta alle reti idriche

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'assemblea degli azionisti di, tornata in presenza, dopo la parentesi Covid, nella storica sede di Torino in largo Regio Parco, chiude un 2022 di risultati positivi, che portano a 24 i ...

Torino, 21 apr. (askanews) - L'assemblea degli azionisti di Italgas, tornata in presenza, dopo la parentesi Covid, nella storica sede di Torino in largo Regio Parco, chiude un 2022 di risultati positi ...