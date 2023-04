Ita | rigide regole di look per il personale mentre il bilancio va a fondo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ita Airways, la compagnia aerea erede di Alitalia, ha stilato per il suoun severo vademecum sulda adottare in volo. A piloti, steward e hostess s’impone un preciso stile estetico e comportamentale, che per alcuni aspetti potrebbe apparire surreale, sebbene sia richiesto in tutte le compagnie aeree maggiori. Chi si tinge i capelli, ad esempio, è tenuto a stare ben attento alla ricrescita: non deve assolutamente essere visibile. Gli uomini, inoltre, non devono avere orecchini. Se poi ilmaschile di Ita non intende radersi ogni giorno la barba, questa non dovrà superare i 5 millimetri. Va misurata bene, dunque, per non sgarrare. Un’immagine dalbook di Ita. Foto Ansa/ItaIta, ilbook In unbook di ben 43 slide, la Guida immagine piloti, Ita Airways ...

L'obiettivo della compagnia di bandiera è fare in modo che i dipendenti abbiano 'un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori diAirways', perché 'le nostre uniformi non sono abiti da ...... elegante, e in linea con i valori diAirways". Aspetto impeccabile e comportamenti ...regole per capelli e barba. I capelli, prescrive il Lookbook, vanno tenuti sempre puliti, ben ...... sempre per citare ciò che si legge nel documento, 'un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori diAirways'. L'...

Ita Airways, ecco le rigide regole per il personale TGCOM

Ascolta l'articolo Arrivano le nuove uniformi per piloti, hostess e steward e addetti di terra di Ita Airways. Le nuove divise sono firmate Brunello Cucinelli e questa è l’occasione per varare il nuov ...Arrivano le nuove regole per i piloti Ita Airways. La compagnia aerea pubblica ha dettato un rigido codice di condotta per il proprio personale viaggiante che rappresenta la compagnia e… Leggi ...