Istat | situazione economica peggiorata per un italiano su tre | un livello mai raggiunto in precedenza!

... il rinnovo, secondo il calcolo previsto dalle tabelle dell', affinché sia garantito il ...per sbloccare la vertenza sulle condizioni di lavoro che allo stato continua ad essere in una...... preceduta dalla sola Campania (dati). Ad andar via sono soprattutto i giovani, tra il 2012 e ... I sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, e Uil Scuola hanno emanato una nota sullache ...... l'Italia è una 'peggiore' nel confronto con la media dei Paesi europei nella maggior parte degli indicatori del Bes. Nella stessa giornata, il direttore generale dell'Michele ...

Istat: situazione economica peggiorata per un italiano su tre Agenzia ANSA

Il Governo non ha mai attivato i corsi per la qualificazione e la formazione. Così agli occupabili resta il Reddito di cittadinanza.I dati Istat delineano una situazione brianzola fra le migliori d’Italia in termini di reddito. Ma girando per Monza e parlando con la gente, ci si accorge che la situazione è multiforme. Sono i genit ...