Isola dei Famosi | Nathaly Caldonazzo e l’incidente che l’ha resa invalida | il retroscena sconosciuto

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 21 aprile 2023), una dei partecipanti all’deiha subito un brutto incidente cheè stata arruolata tra i naufraghi dell’ultima edizione dell‘deiche va in onda dal 17 aprile. Ma è davvero? Ecco cosa le è accaduto in passato e come ha reagito.deispiega il suo grave incidente-grantennistoscana.it- Fonte: Instagram @L’deiha appena riaperto i battenti su Canale 5 con una nuova stagione sempre con Ilary Blasi al ...