Isola dei Famosi | Cristina Scuccia “traumatizzata” da The Voice | ecco cosa ha dovuto fare

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 21 aprile 2023), nuova concorrente dell’dei2023, sta già facendo chiacchierare oltre il reality show per via di un outing che le avrebbe fatto una testata giornalistica, ma non solo. La ex di TheOf Italy ha parlato del suo trauma dopo aver vinto il talent show di Rai2.”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.