Isola dei Famosi | coming out in arrivo per la concorrente più discussa La giornalista sgancia la bomba

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fino a giorni fa si parlava di un presunto ex frate francescano nel cuore della a sua volta ex Suor Cristina Scuccia. Stanno uscendo gossip di ogni genere sulla naufraga de L’dei2023 e di certo c’era d’aspettarselo, non si era mai vista un’ex orsolina in Honduras. Possibileout in diretta televisiva? Una succulenta voce, arrivata all’orecchio dell’esperta di cronaca rosa e di televisione Deianira Marzano da un’anonima compaesana di Cristina Scuccia, diceva che lade L’deisarebbe fidanzata in segreto. Ora è un’altra fonte a parlare, situazione diversa. Secondoout oltreoceano? Ebbene sì, se così fosse, non si tratterebbe assolutamente del primoout a L’dei ...

Dopo la notte da incubo trascorsa a Cayo Cochinos in preda al panico, Cristina Scuccia , nel daytime dell'Famosi andato in onda ieri, ha parlato delle difficoltà vissute dopo aver vinto The Voice of Italy nel 2014. La cantante , non riusciva a fidarsi delle persone mentre il talent l'aveva resa ...Momenti difficili per Helena Prestes a L'Famosi . La bella e giovane naufraga ha avuto un malore a pochi giorni dall'inizio della sua avventura a Cayo Cochinos facendo seriamente preoccupare tutti gli altri concorrenti del reality ...Dopo la notte da incubo trascorsa a Cayo Cochinos in preda al panico, Cristina Scuccia , nel daytime dell'Famosi andato in onda ieri, ha parlato delle difficoltà vissute dopo aver vinto The Voice of Italy nel 2014. La cantante , non riusciva a fidarsi delle persone mentre il talent l'aveva resa ...

Sono trascorse pochissime ore dall'inizio dell'avvenutra dei naufraghi in Honduras. Eppure, nella notte, Helena Prestes ha accusato un malore probabilmente dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crud ...Nel day time dell'Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia ha parlato di cosa è accaduto dopo la vittoria nel talent show musicale di Rai 2, vinto nel 2014.