“Isola dei Famosi 2033” | malore improvviso per la concorrente | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 21 aprile 2023) News tv. . Lunedì 17 Aprile 2023 è andata in onda la prima puntata dell’dei2023, condotta come sempre da Ilary Blasi. I naufraghi, divisi in tre gruppi, sono sbarcati in Honduras e ora dovranno lottare contro lo spirito dell’per sopravvivere fino alla finale. Ovviamente quando si vive in un posto ostile possono capitare dei piccoli imprevisti. Ore difficili per Helena Prestes che ha avuto una pochi giorni dall’inizio della sua avventura all’dei. Vediamo nel dettaglioLeggi anche: “L’dei”, attimi di paura durante la notte:Leggi anche: “L’dei...