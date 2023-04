Isola dei famosi 2023 | promette davvero bene! | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono passati 4 giorni da quando i nuovi naufraghi hanno messo piede sull’dei, e già abbiamo di che parlare. Helena Prestes sembra essere quella che ci regalerà più gioie. La brasiliana ha già litigato con un po’ di compagni, e questo ci piace assai. C’è da dire che per ora mi sento di stare dalla sua parte visto che non ha fatto nulla per creare tutto questo astio nei suoi confronti. In puntata lunedì ha iniziato una catena di salvataggio, e ha scelto Corinne Clery al posto di Claudia Motta con cui aveva legato. Quella che non avrebbe salvato nessuno sarebbe stata estromessa dalla tribù delle chicas. Ebbene l’ultima rimasta è stata proprio la Motta, che se l’è presa tantissimo con Helena. Diciamo che anche tutte le altre non l’hanno salvata, però lei non si sa perché se l’è presa solo con la Prestas. Questa situazione ha dato modo anche ad ...